***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.02.2022 11:48
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998812
BIST
13:221.954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,25
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.943
13:2213,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0063
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
13:2215,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0553
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,5933
En Düşük
15,4824
13:22790,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,82
|Açılış
|: 790,67
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,73
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler13:22
|PKENT
|406,10
|10.031.920
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|22.674.251
|% 9,93
|
|ETILR
|7,47
|590.938
|% 9,85
|
|OZGYO
|2,48
|78.011.854
|% 9,73
|
|TETMT
|346,40
|9.539.484
|% 8,83
|
|ORCAY
|51,55
|20.889.129
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,14
|1.905.693
|% -6,20
|
|EDATA
|24,40
|1.221.757
|% -5,79
|
|DIRIT
|3,32
|204.993
|% -5,41
|
|ISMEN
|19,02
|53.419.131
|% -4,85
|
|THYAO
|26,86
|1.298.933.452
|% -0,59
|
|YKBNK
|4,07
|1.040.408.418
|% -0,25
|
|KRDMD
|11,12
|742.394.316
|% -0,98
|
|TOASO
|82,35
|380.449.005
|% 0,86
|
|GARAN
|11,93
|368.349.670
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,07
|1.040.408.418
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,38
|205.980.357
|% 0,00
|
|TSKB
|1,52
|110.539.074
|% -2,56
|
|KRDMD
|11,12
|742.394.316
|% -0,98
|
|THYAO
|26,86
|1.298.933.452
|% -0,59
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5704
|13,5760
|% 0,05
|
|Euro
|15,5746
|15,5846
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,3306
|18,4225
|% -0,29
|
|Frank
|14,6484
|14,7366
|% -0,11
|
|Riyal
|3,6037
|3,6218
|% -0,05
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|8,68
|
|Altın Gr.
|790
|790
|2,63
|
|Cumhuriyet
|5.243
|5.323
|22,00
|
|Tam
|5.221
|5.351
|23,00
|
|Yarım
|2.523
|2.588
|11,13
|
|Çeyrek
|1.266
|1.294
|5,56
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|92,54
|92,54
|1,43
|