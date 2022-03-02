***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.03.2022 11:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006411
BIST
11:421.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 16,02
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.988
En Düşük
1.962
11:4214,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1776
|Açılış
|: 14,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:4215,6489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1421
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:42873,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,79
|Açılış
|: 873,76
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:39
|ISGYO
|6,59
|171.457.730
|% 8,93
|
|PAPIL
|20,52
|9.960.565
|% 8,86
|
|ACSEL
|25,98
|9.653.440
|% 8,61
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|SANEL
|9,70
|2.450.267
|% 7,42
|
|KARYE
|15,56
|31.352.985
|% -9,95
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|TIRE
|9,64
|30.887.566
|% -6,04
|
|KRDMD
|12,52
|1.686.246.564
|% 2,12
|
|EREGL
|33,62
|1.033.690.088
|% 1,33
|
|THYAO
|25,18
|1.024.645.696
|% -0,32
|
|ASELS
|23,66
|740.209.067
|% -1,42
|
|TUPRS
|198,40
|517.344.566
|% 2,74
|
|KRDMD
|12,52
|1.686.246.564
|% 2,12
|
|YKBNK
|3,65
|258.412.624
|% 0,55
|
|THYAO
|25,18
|1.024.645.696
|% -0,32
|
|PETKM
|7,76
|276.458.499
|% 0,13
|
|GARAN
|11,63
|397.628.119
|% 0,09
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0597
|14,0705
|% 1,26
|
|Euro
|15,5977
|15,6698
|% 1,05
|
|Sterlin
|18,6274
|18,7209
|% 0,93
|
|Frank
|15,2213
|15,3130
|% 1,02
|
|Riyal
|3,7335
|3,7522
|% 1,15
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-10,39
|
|Altın Gr.
|875
|875
|6,41
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,22
|