***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.03.2022 11:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006414
BIST
11:411.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,06
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.988
En Düşük
1.962
11:4114,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1771
|Açılış
|: 14,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:4115,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1675
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:41873,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,78
|Açılış
|: 873,76
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:41
|ISGYO
|6,64
|176.204.573
|% 9,75
|
|PAPIL
|20,40
|10.065.526
|% 8,22
|
|ACSEL
|25,82
|10.531.346
|% 7,94
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|PRKAB
|42,48
|16.200.651
|% 7,38
|
|KARYE
|15,56
|32.596.403
|% -9,95
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|TIRE
|9,65
|31.269.714
|% -5,95
|
|KRDMD
|12,55
|1.767.675.170
|% 2,37
|
|EREGL
|33,72
|1.084.119.460
|% 1,63
|
|THYAO
|25,26
|1.039.922.739
|% 0,00
|
|ASELS
|23,70
|748.200.160
|% -1,25
|
|TUPRS
|199,30
|530.903.535
|% 3,21
|
|KRDMD
|12,55
|1.767.675.170
|% 2,37
|
|YKBNK
|3,65
|259.291.244
|% 0,55
|
|THYAO
|25,26
|1.039.922.739
|% 0,00
|
|PETKM
|7,77
|280.934.801
|% 0,26
|
|GARAN
|11,63
|407.749.791
|% 0,09
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0642
|14,0727
|% 1,27
|
|Euro
|15,5681
|15,6743
|% 1,08
|
|Sterlin
|18,6297
|18,7232
|% 0,94
|
|Frank
|15,2195
|15,3112
|% 1,01
|
|Riyal
|3,7321
|3,7508
|% 1,12
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-10,52
|
|Altın Gr.
|877
|877
|8,44
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,51
|