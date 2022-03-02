***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.03.2022 11:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006416
BIST
11:141.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,16
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.985
En Düşük
1.962
11:1414,0640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1684
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:1415,6620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1552
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:14878,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 9,64
|Açılış
|: 878,62
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:12
|YUNSA
|13,52
|8.132.205
|% 8,51
|
|PAPIL
|20,42
|8.330.279
|% 8,33
|
|KONKA
|10,89
|87.161.342
|% 8,04
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|PRKAB
|42,44
|14.909.229
|% 7,28
|
|KARYE
|15,58
|23.374.715
|% -9,84
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|TIRE
|9,65
|26.350.751
|% -5,95
|
|KRDMD
|12,46
|1.523.500.093
|% 1,63
|
|THYAO
|25,16
|878.144.067
|% -0,40
|
|EREGL
|33,42
|853.018.583
|% 0,72
|
|TUPRS
|199,40
|477.756.683
|% 3,26
|
|ASELS
|23,26
|446.788.117
|% -3,08
|
|KRDMD
|12,46
|1.523.500.093
|% 1,63
|
|YKBNK
|3,64
|240.488.530
|% 0,28
|
|THYAO
|25,16
|878.144.067
|% -0,40
|
|PETKM
|7,76
|252.696.329
|% 0,13
|
|GARAN
|11,61
|359.038.657
|% -0,09
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0530
|14,0618
|% 1,20
|
|Euro
|15,6030
|15,6645
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,6407
|18,7342
|% 1,00
|
|Frank
|15,2448
|15,3366
|% 1,18
|
|Riyal
|3,7397
|3,7584
|% 1,32
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-5,88
|
|Altın Gr.
|878
|878
|9,07
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,39
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,62
|