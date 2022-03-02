***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.03.2022 11:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006412
BIST
11:211.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,87
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.985
En Düşük
1.962
11:2114,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1582
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:2115,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1380
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:21877,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 8,24
|Açılış
|: 877,42
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:20
|PAPIL
|20,52
|9.314.442
|% 8,86
|
|YUNSA
|13,47
|9.376.688
|% 8,11
|
|ISGYO
|6,53
|154.928.654
|% 7,93
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|PRKAB
|42,48
|15.357.523
|% 7,38
|
|KARYE
|15,58
|23.374.715
|% -9,84
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|DAGHL
|14,00
|1.032.496
|% -6,04
|
|KRDMD
|12,48
|1.595.987.540
|% 1,79
|
|EREGL
|33,56
|966.644.067
|% 1,15
|
|THYAO
|25,20
|956.528.012
|% -0,24
|
|ASELS
|23,70
|652.991.894
|% -1,25
|
|TUPRS
|198,80
|495.010.353
|% 2,95
|
|KRDMD
|12,48
|1.595.987.540
|% 1,79
|
|YKBNK
|3,65
|257.343.550
|% 0,55
|
|THYAO
|25,20
|956.528.012
|% -0,24
|
|PETKM
|7,77
|267.914.035
|% 0,26
|
|GARAN
|11,63
|380.130.424
|% 0,09
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0429
|14,0547
|% 1,14
|
|Euro
|15,5910
|15,6492
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,6536
|18,7471
|% 1,07
|
|Frank
|15,2424
|15,3343
|% 1,16
|
|Riyal
|3,7398
|3,7586
|% 1,33
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-4,23
|
|Altın Gr.
|878
|878
|9,50
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,40
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|7,00
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 57 artarak (% 0.70 ) 2, 231
-
11:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, EREGL, THYAO
-
11:33MGROS
Yüzde 4.85 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 187 adet işlem
-
11:32KONKA
Yüzde 7.04 oranında artışla 10.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 282, 334 adet işlem
-
11:30XU100
Endeks 1, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 462.00 milyon TL de