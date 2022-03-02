***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.03.2022 11:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006415
BIST
11:201.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.985
En Düşük
1.962
11:2014,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1591
|Açılış
|: 14,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:2015,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1424
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:20877,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 9,01
|Açılış
|: 877,98
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:20
|PAPIL
|20,54
|8.833.024
|% 8,97
|
|YUNSA
|13,50
|9.067.206
|% 8,35
|
|DOBUR
|69,75
|3.986.732
|% 8,14
|
|ISGYO
|6,53
|147.680.428
|% 7,93
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|KARYE
|15,58
|23.374.715
|% -9,84
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|DAGHL
|14,05
|954.486
|% -5,70
|
|KRDMD
|12,47
|1.585.541.978
|% 1,71
|
|THYAO
|25,30
|938.787.211
|% 0,16
|
|EREGL
|33,60
|922.141.390
|% 1,27
|
|ASELS
|23,84
|572.019.366
|% -0,67
|
|TUPRS
|199,30
|487.806.487
|% 3,21
|
|KRDMD
|12,47
|1.585.541.978
|% 1,71
|
|YKBNK
|3,65
|257.240.141
|% 0,55
|
|THYAO
|25,30
|938.787.211
|% 0,16
|
|PETKM
|7,77
|265.586.226
|% 0,26
|
|GARAN
|11,63
|373.782.813
|% 0,09
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0429
|14,0547
|% 1,14
|
|Euro
|15,5910
|15,6492
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,6611
|18,7547
|% 1,11
|
|Frank
|15,2583
|15,3502
|% 1,27
|
|Riyal
|3,7450
|3,7638
|% 1,47
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-5,88
|
|Altın Gr.
|878
|878
|9,07
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,39
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,62
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 57 artarak (% 0.70 ) 2, 231
-
11:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, EREGL, THYAO
-
11:33MGROS
Yüzde 4.85 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 187 adet işlem
-
11:32KONKA
Yüzde 7.04 oranında artışla 10.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 282, 334 adet işlem
-
11:30XU100
Endeks 1, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 462.00 milyon TL de