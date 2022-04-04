***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 10:50
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015346
BIST
12:532.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 33,23
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.287
En Düşük
2.264
12:5314,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0344
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7179
En Düşük
14,6695
12:5316,2159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2022
12:53911,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,33
|Açılış
|: 911,47
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler12:53
|ULUSE
|137,00
|1.599.201
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|162.867.309
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.099.272
|% 9,92
|
|TURGG
|235,10
|31.780.086
|% 7,79
|
|NIBAS
|10,50
|25.708.408
|% 5,21
|
|PAPIL
|19,87
|13.288.573
|% -4,19
|
|IHAAS
|11,87
|387.322
|% -1,90
|
|MEDTR
|12,53
|12.328.593
|% -1,75
|
|TUREX
|12,19
|4.337.779
|% -1,38
|
|GMTAS
|3,15
|1.316.812
|% -1,25
|
|DAPGM
|22,56
|162.867.309
|% 9,94
|
|ANGEN
|29,30
|64.979.413
|% 0,00
|
|SMRTG
|15,34
|47.056.660
|% -0,32
|
|KTSKR
|33,48
|42.457.422
|% 3,78
|
|PSGYO
|14,88
|36.488.126
|% -0,80
|
|MOBTL
|1,83
|20.603.579
|% -0,54
|
|HUNER
|2,61
|24.845.260
|% -0,76
|
|DAPGM
|22,56
|162.867.309
|% 9,94
|
|KLSYN
|1,73
|6.215.566
|% 2,37
|
|SMRTG
|15,34
|47.056.660
|% -0,32
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7090
|14,7179
|% 0,23
|
|Euro
|16,2018
|16,2159
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,2412
|19,3377
|% 0,23
|
|Frank
|15,8054
|15,9006
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9103
|3,9300
|% 0,20
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,87
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|22,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|23,91
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|11,57
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,94
|