***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 10:50
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015348
BIST
11:122.270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 18,03
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
11:1214,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0272
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7127
En Düşük
14,6695
11:1216,2445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0266
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:12912,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,63
|Açılış
|: 912,77
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ULUSE
|137,00
|980.646
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|113.132.719
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|2.637.920
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|30.745.050
|% 9,86
|
|IPEKE
|18,76
|109.656.868
|% 8,88
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|INFO
|8,23
|5.738.853
|% -3,63
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|PAPIL
|20,06
|8.078.454
|% -3,28
|
|ETILR
|8,59
|337.955
|% -2,94
|
|ASELS
|25,18
|970.185.280
|% 1,61
|
|GARAN
|12,44
|920.825.200
|% -0,08
|
|KOZAL
|154,00
|770.683.795
|% 6,35
|
|KARSN
|5,84
|744.050.854
|% -2,18
|
|THYAO
|32,86
|685.178.749
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,47
|560.100.094
|% 3,35
|
|KARSN
|5,84
|744.050.854
|% -2,18
|
|GARAN
|12,44
|920.825.200
|% -0,08
|
|DOHOL
|3,41
|194.084.272
|% 2,71
|
|ODAS
|1,78
|89.450.864
|% 2,89
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7073
|14,7116
|% 0,19
|
|Euro
|16,2312
|16,2410
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,2421
|19,3386
|% 0,23
|
|Frank
|15,8279
|15,9232
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9098
|3,9294
|% 0,19
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,60
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,10
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,06
|
Seans Raporu
11:10
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11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 12 artarak (% 0.80 ) 2, 521
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11:24XU100
Endeks 2, 269 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 12, 372.00 milyon TL de
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11:24KTSKR
Yüzde 4.34 oranında artışla 33.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 000, 413 adet işlem
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11:23ULKER
Yüzde 4.63 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 247, 282 adet işlem