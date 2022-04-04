***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 10:50
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015350
BIST
11:142.270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 18,17
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
11:1414,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0327
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7162
En Düşük
14,6695
11:1416,2469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0290
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:14913,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,99
|Açılış
|: 913,13
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ULUSE
|137,00
|980.646
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|113.171.658
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|2.649.379
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|30.806.041
|% 9,86
|
|IPEKE
|18,77
|110.960.034
|% 8,94
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|20,00
|8.180.248
|% -3,57
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|INFO
|8,25
|5.987.505
|% -3,40
|
|DOBUR
|61,25
|856.276
|% -2,78
|
|ASELS
|25,22
|980.068.040
|% 1,78
|
|GARAN
|12,44
|929.252.481
|% -0,08
|
|KOZAL
|154,00
|783.303.788
|% 6,35
|
|KARSN
|5,83
|750.033.922
|% -2,35
|
|THYAO
|32,88
|687.804.909
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,48
|560.520.542
|% 3,77
|
|KARSN
|5,83
|750.033.922
|% -2,35
|
|DOHOL
|3,45
|252.919.317
|% 3,92
|
|GARAN
|12,44
|929.252.481
|% -0,08
|
|ODAS
|1,78
|89.753.259
|% 2,89
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7014
|14,7162
|% 0,22
|
|Euro
|16,2362
|16,2469
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,2471
|19,3437
|% 0,26
|
|Frank
|15,8351
|15,9305
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9095
|3,9291
|% 0,18
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,22
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,83
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Seans Raporu
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