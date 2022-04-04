***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 10:50
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015351
BIST
10:422.270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 18,78
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
10:4214,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0243
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,7114
En Düşük
14,6695
10:4216,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0224
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
10:42912,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,26
|Açılış
|: 912,40
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
912,79
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler10:41
|ULUSE
|137,00
|900.912
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.393.990
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|28.277.745
|% 9,86
|
|ISBTR
|54.500,00
|54.500
|% 7,92
|
|IPEKE
|18,47
|71.410.769
|% 7,20
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,95
|6.435.650
|% -3,81
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|VKING
|5,50
|582.310
|% -3,17
|
|CIMSA
|33,22
|44.026.340
|% -2,58
|
|ASELS
|25,36
|724.217.945
|% 2,34
|
|GARAN
|12,48
|644.904.829
|% 0,24
|
|KARSN
|5,82
|620.099.759
|% -2,51
|
|THYAO
|32,96
|536.337.487
|% 0,55
|
|KRDMD
|15,58
|447.972.331
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,45
|348.479.788
|% 2,51
|
|KARSN
|5,82
|620.099.759
|% -2,51
|
|GARAN
|12,48
|644.904.829
|% 0,24
|
|ODAS
|1,77
|84.133.109
|% 2,31
|
|DOHOL
|3,41
|145.750.954
|% 2,71
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7063
|14,7159
|% 0,22
|
|Euro
|16,2291
|16,2408
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,2592
|19,3557
|% 0,32
|
|Frank
|15,8386
|15,9340
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9087
|3,9283
|% 0,16
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|4,29
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,83
|