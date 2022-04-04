***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 10:50
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015345
BIST
11:092.269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 17,74
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
11:0914,7159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0324
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7159
En Düşük
14,6695
11:0916,2396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0217
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:09912,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,76
|Açılış
|: 912,90
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ULUSE
|137,00
|980.646
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|112.775.234
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|2.611.044
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|30.586.242
|% 9,86
|
|IPEKE
|18,70
|106.234.967
|% 8,53
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|INFO
|8,18
|4.866.455
|% -4,22
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|PAPIL
|20,12
|7.892.487
|% -2,99
|
|KARSN
|5,80
|721.727.174
|% -2,85
|
|ASELS
|25,24
|887.509.784
|% 1,86
|
|GARAN
|12,45
|842.965.542
|% 0,00
|
|KOZAL
|153,80
|739.697.982
|% 6,22
|
|KARSN
|5,80
|721.727.174
|% -2,85
|
|THYAO
|32,86
|670.792.981
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,47
|545.227.205
|% 3,35
|
|KARSN
|5,80
|721.727.174
|% -2,85
|
|GARAN
|12,45
|842.965.542
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,40
|188.115.386
|% 2,41
|
|ODAS
|1,78
|88.817.048
|% 2,89
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7036
|14,7159
|% 0,22
|
|Euro
|16,2298
|16,2396
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,2508
|19,3474
|% 0,28
|
|Frank
|15,8353
|15,9306
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9100
|3,9296
|% 0,19
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,28
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,27
|
Seans Raporu
11:09
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11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 12 artarak (% 0.80 ) 2, 521
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11:24KTSKR
Yüzde 4.34 oranında artışla 33.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 000, 413 adet işlem
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11:23ULKER
Yüzde 4.63 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 247, 282 adet işlem