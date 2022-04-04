***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 10:50
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015347
BIST
11:462.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 29,46
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.281
En Düşük
2.264
11:4614,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0353
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7188
En Düşük
14,6695
11:4616,2356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0177
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:46912,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,72
|Açılış
|: 912,86
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IPEKE
|18,95
|129.136.741
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.020.513
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.815.368
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.174.393
|% 9,86
|
|DAPGM
|22,40
|143.273.431
|% 9,16
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|INFO
|8,11
|11.817.127
|% -5,04
|
|PAPIL
|19,90
|9.958.834
|% -4,05
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|SONME
|34,50
|2.661.903
|% -3,20
|
|GARAN
|12,45
|1.226.793.689
|% 0,00
|
|ASELS
|25,36
|1.214.736.549
|% 2,34
|
|KOZAL
|157,60
|1.146.364.582
|% 8,84
|
|KOZAA
|28,52
|974.299.667
|% 8,36
|
|SISE
|16,05
|946.081.952
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,50
|736.855.341
|% 4,60
|
|KARSN
|5,80
|853.223.586
|% -2,85
|
|GARAN
|12,45
|1.226.793.689
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,44
|331.480.656
|% 3,61
|
|AKBNK
|7,39
|645.287.622
|% 1,09
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7094
|14,7142
|% 0,21
|
|Euro
|16,2189
|16,2327
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,2341
|19,3306
|% 0,19
|
|Frank
|15,8247
|15,9200
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9091
|3,9288
|% 0,17
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,66
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,92
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,50
|
Seans Raporu
11:45
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