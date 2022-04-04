***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 10:50
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015349
BIST
11:032.267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 15,47
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
11:0314,7104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0269
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,7127
En Düşük
14,6695
11:0316,2383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0204
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:03913,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,80
|Açılış
|: 913,95
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ULUSE
|137,00
|980.646
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|112.495.287
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|2.567.646
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|30.393.200
|% 9,86
|
|IPEKE
|18,77
|100.547.038
|% 8,94
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|PAPIL
|20,06
|7.684.931
|% -3,28
|
|ISFIN
|3,66
|115.824.058
|% -2,92
|
|PKENT
|206,00
|5.689.480
|% -2,88
|
|ASELS
|25,28
|855.034.205
|% 2,02
|
|GARAN
|12,46
|822.553.550
|% 0,08
|
|KARSN
|5,82
|708.603.007
|% -2,51
|
|KOZAL
|154,60
|684.415.000
|% 6,77
|
|THYAO
|32,86
|659.565.477
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,47
|487.380.478
|% 3,35
|
|KARSN
|5,82
|708.603.007
|% -2,51
|
|GARAN
|12,46
|822.553.550
|% 0,08
|
|DOHOL
|3,39
|186.345.257
|% 2,11
|
|ODAS
|1,77
|86.923.896
|% 2,31
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7054
|14,7104
|% 0,18
|
|Euro
|16,2285
|16,2383
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,2515
|19,3481
|% 0,28
|
|Frank
|15,8327
|15,9281
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9089
|3,9285
|% 0,17
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,28
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,27
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18KOZAA
Yüzde 6.23 oranında artışla 27.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 004, 548 adet işlem
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11:15KOZAL
Yüzde 6.91 oranında artışla 154.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 559, 633 adet işlem
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EREGL, PGSUS
-
11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 53 artarak (% 0.77 ) 2, 040
-
11:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, LIDER, DAPGM, GEREL