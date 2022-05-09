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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

09.05.2022 10:06
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027647


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BIST USD EURO ALTIN
18:052.459
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSDTC 28,84 26.699.276 % 7,87  
PSDTC 28,84 26.699.276 % 7,87  
PSDTC 28,84 26.699.276 % 7,87  
PSDTC 28,84 26.699.276 % 7,87  
NTGAZ 7,85 29.982.639 % 4,13  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,9725 14,9760 % 0,21  
Euro 15,7422 15,7523 % -0,14  
Sterlin 18,3253 18,4172 % -0,31  
Frank 15,0078 15,0982 % -0,29  
Riyal 3,9808 4,0008 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 901 901 -3,91  
Cumhuriyet 6.112 6.204 20,00  
Tam 6.081 6.235 58,35  
Yarım 2.939 3.016 28,23  
Çeyrek 1.474 1.508 14,11  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 -0,08  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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