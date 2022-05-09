***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 10:06
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027647
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
0
En Düşük
0
18:0514,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0306
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
18:0515,7524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0218
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
18:05900,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,28
|Açılış
|: 900,90
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|NTGAZ
|7,85
|29.982.639
|% 4,13
|
|YUNSA
|27,70
|74.957.223
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,14
|581.810
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,00
|25.420.129
|% 0,00
|
|VAKKO
|14,45
|31.818.378
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9725
|14,9760
|% 0,21
|
|Euro
|15,7422
|15,7523
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,3253
|18,4172
|% -0,31
|
|Frank
|15,0078
|15,0982
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9808
|4,0008
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,08
|