***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 10:06
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027654
BIST
10:132.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 17,50
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.462
10:1314,9806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0356
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
10:1315,7701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0041
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
10:13901,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,05
|Açılış
|: 901,15
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler10:13
|BRKSN
|9,84
|1.638.300
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|4.394.472
|% 9,92
|
|DERHL
|6,44
|3.280.343
|% 9,90
|
|MZHLD
|44,88
|580.866
|% 8,67
|
|DENGE
|1,83
|7.458.695
|% 8,28
|
|ETILR
|8,55
|597.680
|% -7,07
|
|DEVA
|37,00
|22.018.739
|% -6,66
|
|GARFA
|14,20
|300.568
|% -5,33
|
|TUCLK
|14,00
|573.809
|% -4,57
|
|ALGYO
|36,10
|12.268.641
|% -3,94
|
|KRDMD
|16,09
|448.811.371
|% 3,94
|
|THYAO
|42,72
|389.335.158
|% 0,80
|
|SASA
|34,32
|350.508.649
|% 2,14
|
|SISE
|19,68
|330.653.140
|% 1,50
|
|EREGL
|33,60
|293.360.466
|% 2,00
|
|KRDMD
|16,09
|448.811.371
|% 3,94
|
|ZOREN
|2,18
|57.238.135
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,70
|61.604.087
|% 0,37
|
|PETKM
|10,14
|197.049.526
|% 0,90
|
|SKBNK
|1,16
|21.873.491
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9729
|14,9806
|% 0,24
|
|Euro
|15,7580
|15,7701
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,3310
|18,4229
|% -0,27
|
|Frank
|15,0246
|15,1151
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9805
|4,0005
|% 0,23
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-15,39
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,96
|