***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 10:06
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027648
BIST
14:202.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -12,26
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:2015,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0852
|Açılış
|: 15,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0405
En Düşük
14,9241
14:2015,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0850
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
14:20897,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -7,25
|Açılış
|: 897,96
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:20
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|16.966.780
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.716
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.705.536
|% 9,94
|
|DEVA
|36,26
|109.442.101
|% -8,53
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,17
|18.075.351
|% -5,08
|
|ALGYO
|35,84
|48.071.673
|% -4,63
|
|POLHO
|3,59
|29.299.054
|% -4,52
|
|THYAO
|42,36
|2.473.520.771
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,05
|2.117.887.297
|% 3,68
|
|SISE
|19,47
|1.759.925.272
|% 0,41
|
|EREGL
|33,08
|1.285.020.237
|% 0,43
|
|TUPRS
|243,90
|1.191.982.465
|% -4,43
|
|EKGYO
|2,66
|568.532.148
|% -1,12
|
|KRDMD
|16,05
|2.117.887.297
|% 3,68
|
|YKBNK
|4,75
|564.356.927
|% -1,86
|
|KARSN
|5,53
|545.796.781
|% 1,65
|
|SISE
|19,47
|1.759.925.272
|% 0,41
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0270
|15,0302
|% 0,57
|
|Euro
|15,8463
|15,8592
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,4793
|18,5720
|% 0,53
|
|Frank
|15,0751
|15,1659
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9916
|4,0116
|% 0,51
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,87
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-7,01
|
|Cumhuriyet
|6.057
|6.149
|-55,00
|
|Tam
|6.028
|6.181
|-54,16
|
|Yarım
|2.913
|2.990
|-26,21
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|-0,24
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,33
|