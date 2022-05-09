***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 10:06
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027651
BIST
15:042.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,85
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
15:0415,0709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1259
|Açılış
|: 15,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0709
En Düşük
14,9241
15:0415,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1486
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9365
En Düşük
15,7132
15:04900,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,97
|Açılış
|: 900,23
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler15:01
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.019.070
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.765.611
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.791.498
|% 9,94
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,17
|18.481.639
|% -5,08
|
|PAMEL
|106,60
|3.959.509
|% -4,82
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|POLHO
|3,60
|32.278.473
|% -4,26
|
|KOZAL
|187,80
|792.504.572
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,67
|646.710.124
|% -0,74
|
|BMSTL
|19,89
|280.563.822
|% 8,45
|
|SMRTG
|22,32
|266.048.721
|% 8,98
|
|PGSUS
|132,70
|194.262.682
|% -0,45
|
|ODAS
|2,47
|106.348.570
|% -1,98
|
|ADESE
|0,80
|18.972.668
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,73
|27.010.017
|% 1,17
|
|BMSTL
|19,89
|280.563.822
|% 8,45
|
|BERA
|10,77
|134.767.586
|% -1,64
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0559
|15,0659
|% 0,81
|
|Euro
|15,8992
|15,9191
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,5524
|18,6454
|% 0,93
|
|Frank
|15,1083
|15,1993
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0000
|4,0201
|% 0,72
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,52
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|-41,00
|
|Tam
|6.046
|6.199
|-35,71
|
|Yarım
|2.922
|2.999
|-17,28
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,91
|