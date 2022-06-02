***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2022 11:02
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034143
BIST
11:402.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,15
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:4016,4668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0746
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4695
En Düşük
16,3796
11:4017,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2017
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,6987
En Düşük
17,4621
11:40980,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,85
|Açılış
|: 980,07
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:40
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|DOKTA
|24,34
|2.540.518
|% 9,95
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|YUNSA
|31,14
|22.649.872
|% 9,65
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|KRSTL
|7,52
|5.856.719
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,00
|152.405.752
|% -7,41
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,69
|7.930.929
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|18.164.262
|% -3,85
|
|THYAO
|49,94
|1.688.391.874
|% 1,38
|
|SASA
|38,20
|672.874.824
|% 1,27
|
|PETKM
|10,33
|593.892.046
|% 2,38
|
|KRDMD
|15,05
|489.149.077
|% -0,33
|
|HEKTS
|34,06
|484.638.857
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,85
|247.641.108
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,79
|392.162.747
|% 1,05
|
|PETKM
|10,33
|593.892.046
|% 2,38
|
|TSKB
|2,27
|130.233.133
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,25
|68.395.965
|% -3,10
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4623
|16,4668
|% 0,46
|
|Euro
|17,6525
|17,6977
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,5709
|20,6740
|% 0,81
|
|Frank
|17,0769
|17,1798
|% 0,75
|
|Riyal
|4,3764
|4,3983
|% 0,43
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|4,16
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,86
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,66
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,97
|