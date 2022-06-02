***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2022 11:02
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034144
BIST
11:072.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,90
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:0716,4601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0679
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4695
En Düşük
16,3796
11:0717,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2048
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7008
En Düşük
17,4621
11:07980,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,91
|Açılış
|: 980,13
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:07
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|DOKTA
|24,14
|1.715.927
|% 9,04
|
|ULUUN
|16,98
|184.696.648
|% 8,50
|
|KRSTL
|7,52
|5.519.334
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,88
|132.746.733
|% -8,33
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,69
|6.724.999
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|16.327.998
|% -3,85
|
|THYAO
|49,80
|1.420.660.907
|% 1,10
|
|PETKM
|10,27
|509.322.277
|% 1,78
|
|GARAN
|15,07
|432.436.395
|% 0,27
|
|KRDMD
|15,03
|423.504.387
|% -0,46
|
|SASA
|37,72
|408.865.362
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|219.515.581
|% 1,07
|
|YKBNK
|4,76
|358.324.530
|% 0,42
|
|PETKM
|10,27
|509.322.277
|% 1,78
|
|TSKB
|2,26
|112.317.262
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,90
|177.419.771
|% 0,67
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4539
|16,4601
|% 0,41
|
|Euro
|17,6593
|17,7008
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,5640
|20,6671
|% 0,78
|
|Frank
|17,0840
|17,1869
|% 0,79
|
|Riyal
|4,3759
|4,3978
|% 0,42
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|5,47
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,19
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,01
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,45
|
Seans Raporu
11:07
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11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 36 kaybederek (% -0.01 ) 2, 854
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Yüzde -3.66 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 243, 907 adet işlem
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11:20KNFRT
Yüzde 6.94 oranında artışla 7.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 069, 917 adet işlem
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11:19TLMAN
Yüzde 6.51 oranında artışla 30.12 lira fiyatla işlem gören hissede 661, 270 adet işlem