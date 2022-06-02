***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2022 11:02
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034145
BIST
11:022.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,09
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:0216,4629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0707
|Açılış
|: 16,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4695
En Düşük
16,3796
11:0217,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2087
|Açılış
|: 17,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7047
En Düşük
17,4621
11:02979,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,66
|Açılış
|: 979,88
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:02
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|DOKTA
|24,08
|1.676.079
|% 8,77
|
|EPLAS
|18,77
|23.042.643
|% 8,31
|
|KRSTL
|7,52
|5.491.818
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,88
|130.379.828
|% -8,33
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,69
|6.685.825
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|16.327.998
|% -3,85
|
|THYAO
|49,72
|1.405.861.700
|% 0,93
|
|PETKM
|10,27
|500.312.840
|% 1,78
|
|GARAN
|15,03
|423.689.019
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,01
|401.837.603
|% -0,60
|
|SASA
|37,56
|400.764.080
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,83
|218.073.663
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,76
|351.950.828
|% 0,42
|
|TSKB
|2,26
|111.397.465
|% -1,74
|
|PETKM
|10,27
|500.312.840
|% 1,78
|
|DOHOL
|3,89
|172.397.702
|% 0,42
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4544
|16,4629
|% 0,43
|
|Euro
|17,6518
|17,7047
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,5631
|20,6662
|% 0,78
|
|Frank
|17,0828
|17,1857
|% 0,78
|
|Riyal
|4,3768
|4,3988
|% 0,44
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|5,68
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,66
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,56
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:17XU100
Endeks 2, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 10, 056.00 milyon TL de
-
11:17DAGHL
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 024 adet işlem
-
11:16IHLGM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 0.75 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 393, 796 adet işlem
-
11:15ULUUN
Yüzde 8.88 oranında artışla 17.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 914, 695 adet işlem
-
11:14DARDL
Yüzde 4.44 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 822, 513 adet işlem