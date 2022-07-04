***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.07.2022 14:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041096
BIST
14:492.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 22,26
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:4916,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0821
|Açılış
|: 16,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8366
En Düşük
16,7215
14:4917,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1273
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
14:49977,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,27
|Açılış
|: 977,14
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:47
|OYAYO
|9,51
|8.672.744
|% 9,94
|
|BERA
|15,23
|285.040.083
|% 8,86
|
|KLKIM
|23,52
|108.703.150
|% 7,99
|
|TURSG
|5,41
|165.431.774
|% 7,98
|
|KMPUR
|36,42
|104.710.526
|% 7,75
|
|CANTE
|40,16
|65.236.225
|% -9,06
|
|MZHLD
|86,00
|16.931.761
|% -7,58
|
|MAKIM
|15,11
|136.126.818
|% -6,61
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|LIDFA
|10,72
|31.134.653
|% -3,86
|
|THYAO
|49,22
|1.533.312.082
|% -0,16
|
|KOZAL
|197,60
|1.341.884.089
|% 5,67
|
|SISE
|21,82
|982.221.397
|% 2,25
|
|EREGL
|26,74
|722.521.516
|% -1,18
|
|KOZAA
|28,64
|652.077.486
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,88
|559.923.282
|% 2,49
|
|ODAS
|2,84
|266.482.506
|% -1,73
|
|YKBNK
|4,43
|268.551.607
|% 0,45
|
|TSKB
|2,03
|108.278.463
|% -0,98
|
|SISE
|21,82
|982.221.397
|% 2,25
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8224
|16,8402
|% 0,51
|
|Euro
|17,5894
|17,6097
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,4033
|20,5056
|% 0,97
|
|Frank
|17,4661
|17,5713
|% 0,44
|
|Riyal
|4,4712
|4,4936
|% 0,44
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,74
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.630
|14,00
|
|Tam
|6.537
|6.614
|24,00
|
|Yarım
|3.200
|3.234
|12,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,63
|
Seans Raporu
14:47
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