***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.07.2022 14:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041098
BIST
15:122.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,33
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
15:1216,8363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0818
|Açılış
|: 16,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8363
En Düşük
16,7215
15:1217,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1354
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
15:12977,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,67
|Açılış
|: 977,72
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler15:10
|OYAYO
|9,51
|9.227.413
|% 9,94
|
|BERA
|15,28
|297.037.651
|% 9,22
|
|KLKIM
|23,56
|112.446.007
|% 8,17
|
|TURSG
|5,40
|187.791.609
|% 7,78
|
|PEGYO
|2,08
|24.323.653
|% 7,77
|
|CANTE
|39,94
|67.134.595
|% -9,56
|
|MZHLD
|85,80
|17.627.736
|% -7,79
|
|MAKIM
|15,04
|144.624.991
|% -7,05
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|LIDFA
|10,67
|32.991.346
|% -4,30
|
|THYAO
|49,08
|1.719.075.818
|% -0,45
|
|KOZAL
|197,70
|1.373.339.236
|% 5,72
|
|SISE
|21,84
|1.018.585.053
|% 2,34
|
|EREGL
|26,72
|764.821.902
|% -1,26
|
|KOZAA
|28,78
|678.987.846
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,88
|592.484.260
|% 2,49
|
|ODAS
|2,83
|268.679.600
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,42
|277.592.071
|% 0,23
|
|TSKB
|2,03
|116.854.471
|% -0,98
|
|SISE
|21,84
|1.018.585.053
|% 2,34
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8262
|16,8391
|% 0,50
|
|Euro
|17,6047
|17,6160
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,4144
|20,5168
|% 1,03
|
|Frank
|17,4624
|17,5676
|% 0,42
|
|Riyal
|4,4723
|4,4948
|% 0,47
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,37
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,67
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.629
|13,00
|
|Tam
|6.536
|6.612
|22,00
|
|Yarım
|3.199
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,06
|