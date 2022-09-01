***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.09.2022 10:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059224
BIST
11:153.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -31,18
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:1518,1674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0175
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:1518,2736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0233
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:15996,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,82
|Açılış
|: 996,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler11:15
|SMRTG
|41,18
|125.327.846
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|EGGUB
|305,50
|92.227.598
|% 9,34
|
|DOGUB
|10,38
|10.926.255
|% 9,15
|
|HUNER
|4,07
|102.725.405
|% 8,82
|
|MTRKS
|52,80
|1.497.883
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,72
|12.212.828
|% -5,74
|
|THYAO
|71,25
|2.224.574.384
|% -2,53
|
|HALKB
|9,15
|2.154.865.597
|% 6,15
|
|VAKBN
|7,89
|1.415.197.724
|% 7,93
|
|PETKM
|14,21
|1.310.918.618
|% -1,46
|
|GARAN
|22,38
|1.059.071.364
|% -2,70
|
|HALKB
|9,15
|2.154.865.597
|% 6,15
|
|EKGYO
|4,05
|942.143.846
|% 1,00
|
|VAKBN
|7,89
|1.415.197.724
|% 7,93
|
|YKBNK
|6,97
|966.360.861
|% -0,99
|
|ZOREN
|3,05
|308.089.833
|% 4,10
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1572
|18,1674
|% -0,10
|
|Euro
|18,2484
|18,2736
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,0601
|21,1658
|% -0,09
|
|Frank
|18,5962
|18,7082
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8294
|4,8536
|% 0,10
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-7,81
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.708
|6.761
|-13,00
|
|Yarım
|3.269
|3.305
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|-0,52
|
Seans Raporu
11:15
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11:30KONTR
Yüzde -79.50 oranında düşüşle 46.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 111, 369 adet işlem
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11:28PKART
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 536 adet işlem
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11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 41 kaybederek (% -1.55 ) 3, 401
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11:27XU100
Endeks 3, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 21, 085.00 milyon TL de
-
11:27FLAP
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 584, 129 adet işlem