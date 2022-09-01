***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.09.2022 10:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059226
BIST
11:003.128
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -42,93
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:0018,2094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
11:0018,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
11:00998,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,54
|Açılış
|: 998,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler11:00
|SMRTG
|41,18
|124.206.803
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|DOGUB
|10,40
|10.532.697
|% 9,36
|
|VAKBN
|7,93
|1.295.499.838
|% 8,48
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.406.856
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,94
|11.797.880
|% -5,23
|
|THYAO
|71,20
|1.991.152.760
|% -2,60
|
|HALKB
|9,23
|1.851.103.779
|% 7,08
|
|VAKBN
|7,93
|1.295.499.838
|% 8,48
|
|PETKM
|14,12
|1.049.293.267
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,04
|888.879.922
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,04
|888.879.922
|% 0,75
|
|HALKB
|9,23
|1.851.103.779
|% 7,08
|
|VAKBN
|7,93
|1.295.499.838
|% 8,48
|
|YKBNK
|6,96
|788.376.817
|% -1,14
|
|ZOREN
|3,06
|282.315.823
|% 4,44
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2026
|18,2094
|% 0,13
|
|Euro
|18,2944
|18,3170
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,0705
|21,1761
|% -0,04
|
|Frank
|18,5814
|18,6934
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8322
|4,8565
|% 0,16
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-5,91
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.710
|6.763
|-11,00
|
|Yarım
|3.270
|3.306
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|-0,93
|
Seans Raporu
11:00
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11:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 64 kaybederek (% -1.55 ) 3, 401
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11:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, HALKB, VAKBN
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11:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, HALKB, VAKBN
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11:12XU100
Endeks 3, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 18, 333.00 milyon TL de
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11:11ESCAR
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 41.02 lira fiyatla işlem gören hissede 293, 706 adet işlem