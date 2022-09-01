***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.09.2022 10:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059225
BIST
11:423.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -24,74
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:4218,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:4218,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:42995,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,06
|Açılış
|: 995,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:40
|SMRTG
|41,18
|128.089.500
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|12.536.195
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,07
|109.036.310
|% 8,82
|
|VAKBN
|7,93
|1.480.656.979
|% 8,48
|
|MTRKS
|52,80
|1.572.067
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|ESCAR
|40,06
|13.411.401
|% -7,27
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|THYAO
|71,35
|2.455.364.410
|% -2,39
|
|HALKB
|9,17
|2.414.026.830
|% 6,38
|
|PETKM
|14,50
|1.951.138.696
|% 0,55
|
|VAKBN
|7,93
|1.480.656.979
|% 8,48
|
|GARAN
|22,36
|1.216.047.545
|% -2,78
|
|EKGYO
|4,09
|1.192.402.920
|% 2,00
|
|HALKB
|9,17
|2.414.026.830
|% 6,38
|
|VAKBN
|7,93
|1.480.656.979
|% 8,48
|
|YKBNK
|6,99
|1.068.357.848
|% -0,71
|
|PETKM
|14,50
|1.951.138.696
|% 0,55
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1961
|18,2019
|% 0,09
|
|Euro
|18,2947
|18,3119
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,0100
|21,1153
|% -0,33
|
|Frank
|18,5550
|18,6668
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8258
|4,8500
|% 0,03
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-8,29
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.680
|6.740
|-34,00
|
|Yarım
|3.255
|3.295
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,69
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,34
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-1,76
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:52XU100
Endeks 3, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 24, 325.00 milyon TL de
-
11:52TUPRS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 345.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 582 adet işlem
-
11:50TUPRS
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 345.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 820, 307 adet işlem
-
11:49KONTR
Yüzde -79.45 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 441, 320 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KCHOL, GARAN