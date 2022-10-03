***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.10.2022 13:21
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066738
BIST
13:303.272
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 92,39
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:3018,5698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0681
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:3018,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0620
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:30993,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,51
|Açılış
|: 993,73
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:28
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.740.270
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|174.958.251
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|19.649.108
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.041.256
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.949.533
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,05
|3.894.373.667
|% 6,30
|
|SASA
|69,40
|1.436.457.175
|% 1,76
|
|TUPRS
|313,20
|1.388.146.668
|% 8,15
|
|ASELS
|30,14
|1.056.289.556
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,97
|916.225.036
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,97
|916.225.036
|% 2,58
|
|YKBNK
|7,26
|909.043.502
|% 2,69
|
|ODAS
|6,45
|674.633.320
|% 1,74
|
|AKBNK
|11,60
|901.369.526
|% 2,75
|
|TSKB
|2,46
|174.659.483
|% 0,41
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5649
|18,5677
|% 0,36
|
|Euro
|18,1839
|18,2061
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7312
|20,8352
|% 0,62
|
|Frank
|18,6831
|18,7956
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9258
|4,9505
|% 0,32
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,46
|
|Altın Gr.
|993
|994
|5,43
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.736
|12,00
|
|Tam
|6.684
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,22
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|3,42
|