***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.11.2022 17:00
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075926
BIST
16:444.056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 77,18
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:4418,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:4418,5069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1033
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:44989,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,92
|Açılış
|: 989,79
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:44
|VAKKO
|33,88
|5.775.151
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|58.626.769
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.932.360
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.770.893
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,80
|104.927.651
|% -9,09
|
|LIDER
|48,60
|144.859.391
|% -8,30
|
|VERTU
|33,00
|156.211.807
|% -7,82
|
|PNSUT
|46,92
|81.245.316
|% -7,82
|
|KRTEK
|25,22
|93.056.127
|% -7,82
|
|THYAO
|101,90
|5.044.613.702
|% 0,59
|
|SASA
|128,60
|3.669.631.478
|% 6,99
|
|ASELS
|33,48
|2.951.101.342
|% 3,91
|
|SISE
|33,18
|2.884.338.398
|% -0,12
|
|AKBNK
|14,76
|2.459.154.798
|% 0,96
|
|EKGYO
|4,52
|2.419.967.430
|% 2,49
|
|YKBNK
|9,40
|2.215.949.997
|% 2,06
|
|ISCTR
|9,26
|1.819.384.367
|% -0,64
|
|AKBNK
|14,76
|2.459.154.798
|% 0,96
|
|TSKB
|3,02
|481.655.247
|% 0,33
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6177
|18,6210
|% 0,08
|
|Euro
|18,4991
|18,5069
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,4449
|21,5525
|% 0,87
|
|Frank
|18,6538
|18,7661
|% 0,89
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,07
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|18,77
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,39
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|51,00
|
|Tam
|6.654
|6.708
|57,00
|
|Yarım
|3.242
|3.277
|28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,81
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,47
|
|B. Petrol
|95,41
|95,41
|2,60
|
Seans Raporu
16:44
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16:58ALARK
Yüzde 5.53 oranında artışla 67.75 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 691, 598 adet işlem
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16:57PRDGS
Yüzde 8.85 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 630, 146 adet işlem
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 64 artarak (% 1.79 ) 4, 408
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16:56XU100
Endeks 4, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 65, 095.00 milyon TL de
-
16:55RYSAS
Yüzde 8.83 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 378, 016 adet işlem