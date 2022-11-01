***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.11.2022 17:00
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075927
BIST
17:004.040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 61,53
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:0018,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:0018,4517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0481
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
17:00985,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,49
|Açılış
|: 985,35
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:00
|AKCNS
|48,40
|58.678.654
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.777.692
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.969.634
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.902.678
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,76
|107.614.620
|% -9,43
|
|VERTU
|32,96
|158.660.035
|% -7,93
|
|LIDER
|48,80
|146.174.870
|% -7,92
|
|TRCAS
|21,94
|316.402.474
|% -7,89
|
|KRTEK
|25,26
|94.146.935
|% -7,68
|
|THYAO
|102,00
|5.216.084.790
|% 0,69
|
|SASA
|129,80
|3.791.158.933
|% 7,99
|
|ASELS
|33,50
|3.079.861.919
|% 3,97
|
|SISE
|33,14
|2.974.681.655
|% -0,24
|
|AKBNK
|14,71
|2.577.491.125
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,51
|2.484.048.935
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,36
|2.301.851.020
|% 1,63
|
|ISCTR
|9,20
|1.949.193.838
|% -1,29
|
|AKBNK
|14,71
|2.577.491.125
|% 0,62
|
|TSKB
|3,02
|495.676.776
|% 0,33
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6122
|18,6234
|% 0,09
|
|Euro
|18,4442
|18,4517
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,4301
|21,5376
|% 0,80
|
|Frank
|18,6411
|18,7534
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,11
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|11,68
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|39,00
|
|Tam
|6.623
|6.681
|30,00
|
|Yarım
|3.227
|3.264
|15,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.631
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,61
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,31
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|1,76
|