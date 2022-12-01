***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2022 12:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083427
BIST
14:085.059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 80,98
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
14:0818,6404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
14:0819,4617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0642
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
14:081.065,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.065,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler14:08
|BRLSM
|15,29
|253.914.029
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|35.466.600
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.568.140
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,70
|352.750
|% -7,50
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,68
|7.331.527
|% -4,68
|
|ORGE
|27,00
|35.618.720
|% -4,05
|
|THYAO
|124,40
|5.638.354.621
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,43
|4.197.902.933
|% 4,75
|
|SISE
|39,84
|3.421.977.702
|% 1,89
|
|EREGL
|43,10
|3.160.354.929
|% 1,03
|
|PETKM
|18,30
|2.843.881.559
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,26
|2.119.087.403
|% 5,37
|
|KRDMD
|15,43
|4.197.902.933
|% 4,75
|
|SKBNK
|2,74
|646.066.172
|% 1,11
|
|YKBNK
|11,93
|2.256.740.355
|% -1,00
|
|ISCTR
|10,63
|1.934.406.594
|% 2,61
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6404
|% 0,05
|
|Euro
|19,4515
|19,4617
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,5826
|22,6958
|% 0,85
|
|Frank
|19,6512
|19,7696
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,04
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,22
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|5,48
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.201
|88,00
|
|Tam
|7.116
|7.174
|19,00
|
|Yarım
|3.451
|3.507
|9,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.753
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,09
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,49
|87,49
|0,52
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Seans Raporu
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