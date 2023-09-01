***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.09.2023 10:00
n Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190684
BIST
'
11:407.968
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 49,88
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:4026,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0302
|Açılış
|: 26,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
11:4028,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0042
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:401.668,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.668,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:38
|IZENR
|59,40
|3.552.581.963
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|70.838.879
|% 9,98
|
|KTLEV
|45,70
|1.041.085.805
|% -9,05
|
|AZTEK
|61,70
|166.177.095
|% -7,01
|
|ELITE
|35,10
|71.435.124
|% -5,80
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|YONGA
|35,56
|1.224.366
|% -5,17
|
|IZENR
|59,40
|3.552.581.963
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,20
|3.085.573.155
|% 1,49
|
|ASTOR
|140,30
|2.832.619.195
|% -2,57
|
|ALFAS
|156,80
|2.813.702.632
|% 8,51
|
|ISCTR
|21,68
|2.594.473.137
|% 2,94
|
|EKGYO
|8,80
|1.584.861.823
|% 2,44
|
|ISCTR
|21,68
|2.594.473.137
|% 2,94
|
|IHLAS
|1,13
|90.546.939
|% 3,67
|
|KOZAL
|27,60
|1.838.499.653
|% -3,02
|
|IZENR
|59,40
|3.552.581.963
|% 10,00
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6978
|26,7263
|% 0,14
|
|Euro
|28,9687
|28,9780
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,7724
|33,9417
|% 0,22
|
|Frank
|30,1600
|30,3417
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1051
|7,1408
|% 0,22
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|5,11
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.074
|-20,00
|
|Yarım
|5.489
|5.558
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.779
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|0,15
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|0,26
|
Seans Raporu
11:38
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11:53ALKIM
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11:52ORGE
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11:47
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