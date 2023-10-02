***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.10.2023 13:16
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198549
BIST
'
13:318.447
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 112,52
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:3127,4653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0829
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:3128,9935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0150
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:311.619,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.619,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ZOREN
|6,27
|2.844.324.662
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.774.743
|% 10,00
|
|POLTK
|7.043,50
|11.668.487
|% 10,00
|
|TARKM
|448,20
|394.176.523
|% 9,99
|
|CASA
|100,70
|11.832.694
|% 9,99
|
|EUYO
|14,42
|5.098.234
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|TDGYO
|9,92
|15.925.187
|% -5,88
|
|THYAO
|249,60
|7.404.474.602
|% 2,93
|
|ZOREN
|6,27
|2.844.324.662
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,53
|2.267.176.869
|% 0,38
|
|TUPRS
|158,80
|2.206.974.122
|% -0,13
|
|KOZAL
|29,16
|1.969.127.790
|% 1,32
|
|ZOREN
|6,27
|2.844.324.662
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,22
|1.675.652.740
|% 1,73
|
|YKBNK
|18,53
|2.267.176.869
|% 0,38
|
|ADESE
|2,45
|218.670.586
|% 3,81
|
|ODAS
|13,45
|951.807.492
|% 1,51
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4582
|27,4653
|% 0,30
|
|Euro
|28,9794
|28,9935
|% -0,05
|
|Sterlin
|33,2955
|33,4625
|% -0,01
|
|Frank
|29,9397
|30,1201
|% 0,49
|
|Riyal
|7,3000
|7,3366
|% 0,29
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-14,09
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,73
|
|Cumhuriyet
|11.065
|11.232
|-58,00
|
|Tam
|10.816
|10.915
|-173,00
|
|Yarım
|5.425
|5.480
|-87,00
|
|Çeyrek
|2.704
|2.740
|-43,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,13
|-0,42
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|0,77
|