***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.10.2023 13:16
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198550
BIST
'
13:318.447
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 112,52
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:3127,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0801
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:3128,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0145
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:311.619,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.619,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ZOREN
|6,27
|2.844.980.109
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.936.472
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.413,20
|154.421.908
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|55.050.662
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.977.128
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|5.098.234
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,60
|7.422.489.054
|% 2,93
|
|SISE
|55,65
|3.378.776.844
|% 1,83
|
|ZOREN
|6,27
|2.844.980.109
|% 10,00
|
|EREGL
|44,98
|2.554.560.583
|% 1,03
|
|KRDMD
|30,32
|2.383.228.457
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.844.980.109
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,20
|1.717.738.909
|% 1,49
|
|YKBNK
|18,54
|2.269.326.636
|% 0,43
|
|SKBNK
|6,57
|591.521.044
|% 3,79
|
|ADESE
|2,45
|218.752.788
|% 3,81
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4564
|27,4625
|% 0,29
|
|Euro
|28,9800
|28,9940
|% -0,05
|
|Sterlin
|33,2934
|33,4604
|% -0,01
|
|Frank
|29,9358
|30,1162
|% 0,47
|
|Riyal
|7,2998
|7,3364
|% 0,28
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-12,63
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|11.063
|11.230
|-60,00
|
|Tam
|10.828
|10.931
|-157,00
|
|Yarım
|5.431
|5.488
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|19,10
|19,12
|-0,43
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|0,87
|