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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

19.06.2023 17:07
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

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Açıklamalar

                                                                 Fonun maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemler şunlardır:
 
Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.
 
Piyasa Riski:
 
Fonun maruz kalabileceği piyasa riski RMD (Riske Maruz Değer) yöntemi kullanılarak hesaplanır. RMD için 99% güven aralığında, en az  1  yıllık (250 gün) veri seti kullanılarak  ve 1 aylık  elde  tutma süresi (20 iş günü) gözetilip günlük olarak hesaplanır. Kullanılan model varsayımları en az 1 yıllık dönemler itibariyle gözden geçirilir.
 
RMD hesaplamalarına fon portföyünde yer alan tüm varlık ve işlemler dahil edilir. RMD modeli, türev araçlardan kaynaklanan riskleri de içerecek şekilde fon portföyünün içerdiği önemli piyasa risklerini yeterli şekilde kapsar ve dolayısıyla RMD modeli, fon portföy değerine etki edebilecek, ihmal edilebilir düzeyin üzerindeki tüm risk faktörlerini içerir.
 
Likidite Riski:
 
Fonda yer alan finansal araçların likit sayılabilmesi için 7 iş günü içinde likidite edilebiliyor olması gerekir. Bu yönteme göre:
 
Likidite analizinde özel sektör bonoları için son üç aylık ortalama ve pay senetleri için haftalık ortalama günlük işlem hacimleri dikkate alınır. Özel sektör bonolarının tam olarak likit sayılabilmesi için, fonda yer alan her bononun toplam miktarının ilgili özel sektör  bonosunun  son  üç  aylık ortalama günlük işlem hacminden küçük olması gerekmektedir.
Pay senetleri için ise fonda yer alan her pay senedi için toplam pay senedi miktarının 1/7'sinin ilgili pay senedinin haftalık ortalamasının günlük işlem hacminden küçük olması gerekmektedir.
Özel sektör bonolarında 7 günlük likidite kriterinin sağlanmaması durumunda, bono yüklenicisinin gerekli durumlarda likidite sağlaması durumunda ve karşı tarafın (bonoyu ihraç eden) kurumun banka olması durumunda ilgili bono likit sayılır.
Karşı Taraf Riski:
 
Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski, piyasaya göre ayarlama (mark to market) yöntemi ile hesaplanır ve karşı taraf riski fon toplam değerinin %10'unu aşamaz.
 
Borsa dışında taraf olunan türev araç ve swap sözleşmeleri için karşı taraftan teminat alınması halinde alınan teminatlar aşağıdaki şartları taşımalıdır:
i.   Nakit, para piyasası fonu ile kısa vadeli borçlanma araçları fonu katılma payları ve yüksek likiditeye sahip kamu borçlanma araçları ve para piyasası araçları teminat olarak kabul edilebilir.
 
ii.   İşlemin karşı tarafının yurtiçinde yerleşik bir kurum olduğu durumda teminat Takasbank'ta fon adına bloke edilir. İşlemin karşı tarafının yurtdışında yerleşik bir kurum olduğu durumda ise portföy saklayıcısı tarafından teminatın varlığına ilişkin teyit yapılabilmesi kaydıyla yurtdışında yetkili bir kurumda fon adına bloke edilir.
 
iii.     Karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, teminat tutarının tamamı, fon tarafından koşulsuz olarak ve gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülerek kullanılabilmelidir.
 
Operasyonel Risk:
 
Şirket faaliyetleri içerisinde operasyonel risk unsuru yaratmış ve yaratması beklenen tüm konular başlıklar halinde listelenir. Bu listede operayonel risklerin olma ihtimali ve riskin gerçekleşmesi durumunda etkileri de yer alır. Riskin meydana gelmemesi için alınması gereken tedbirler de belirtilir. Söz konusu liste şirket çalışanlarına duyurulur ve yeni durumlara karşı devamlı güncellenir. Operasyonel risk kapsamında fon giderlerine yansıyan hatalı işlemlere ait veri tablosu da tutulmaktadır.
 
Fonun yasal ve mevzuat riskine konu olmaması bakımından yatırım kısıtlarının ilgili mevzuat, tebliğler, sözleşmeler, Yönetim Kurulu, Yatırım Komitesi ve Risk Komitesi kararlarına, Yatırım Karar Alma Süreci ve Yatırım İlkeleri prosedürleri, Risk Politikası ve ilgili dahili mevzuata uygunluğunun kontrolü ve gözetimi İç Kontrol Birimi tarafından günlük olarak kontrol edilmektedir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159969


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