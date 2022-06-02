***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
02.06.2022 12:03
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034188
BIST
12:072.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,78
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:0716,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0772
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
12:0717,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1622
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,6987
En Düşük
17,4621
12:07980,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,50
|Açılış
|: 980,73
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
981,03
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:05
|MAGEN
|11,55
|63.580.536
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.070.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|31.919.316
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|17.952.251
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.577.789
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,02
|173.109.670
|% -7,25
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|IHLGM
|0,74
|18.740.642
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,66
|10.305.871
|% -5,00
|
|THYAO
|49,88
|1.865.705.476
|% 1,26
|
|SASA
|38,16
|749.306.833
|% 1,17
|
|PETKM
|10,36
|642.362.512
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,07
|532.952.825
|% -0,20
|
|HEKTS
|34,24
|525.048.122
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,84
|290.300.461
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|123.821.699
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,78
|412.190.432
|% 0,84
|
|DOHOL
|3,88
|263.196.219
|% 0,16
|
|TSKB
|2,27
|151.174.101
|% -1,30
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4615
|16,4694
|% 0,47
|
|Euro
|17,6489
|17,6989
|% 1,16
|
|Sterlin
|20,5796
|20,6828
|% 0,86
|
|Frank
|17,0644
|17,1672
|% 0,68
|
|Riyal
|4,3764
|4,3984
|% 0,43
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|6,78
|
|Altın Gr.
|981
|981
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.619
|30,00
|
|Tam
|6.490
|6.653
|33,11
|
|Yarım
|3.137
|3.218
|16,01
|
|Çeyrek
|1.573
|1.609
|8,01
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,68
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,60
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20ESEN
Yüzde 5.82 oranında artışla 34.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 425, 214 adet işlem
-
12:19NATEN
Yüzde 6.42 oranında artışla 63.85 lira fiyatla işlem gören hissede 743, 392 adet işlem
-
12:17XU100
Endeks 2, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 838.00 milyon TL de
-
12:17KNFRT
Yüzde 8.71 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 776, 399 adet işlem
-
12:16ESEN
Yüzde 5.58 oranında artışla 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 255, 903 adet işlem