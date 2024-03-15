***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.03.2024 16:00
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259191
BIST
'
17:148.858
En Düşük
|Değişim
|: -0,28%
|| -25,28
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.815
En Yüksek
8.908
17:1432,2203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0907
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
17:1435,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0261
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
17:142.240,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,29
|Açılış
|: 2.240,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler17:12
|PKART
|71,50
|70.177.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|196,10
|76.375.317
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|249.546.057
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|65.774.944
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|55.876.673
|% -9,98
|
|KLRHO
|47,94
|157.677.237
|% -9,38
|
|DGATE
|48,00
|34.588.490
|% -7,16
|
|DESPC
|51,90
|73.899.780
|% -6,49
|
|THYAO
|273,00
|5.925.050.343
|% 0,46
|
|REEDR
|61,35
|4.380.435.794
|% 7,35
|
|OBAMS
|53,70
|3.107.282.185
|% 7,40
|
|ASTOR
|101,20
|3.073.947.638
|% -3,80
|
|MIATK
|69,35
|2.879.810.256
|% -2,32
|
|ISCTR
|10,38
|1.195.342.660
|% -0,10
|
|ZOREN
|5,11
|425.534.007
|% -0,97
|
|EKGYO
|10,83
|782.063.015
|% -0,64
|
|REEDR
|61,35
|4.380.435.794
|% 7,35
|
|AKFGY
|2,61
|162.919.706
|% -1,14
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2123
|32,2188
|% 0,28
|
|Euro
|35,1290
|35,1441
|% 0,10
|
|Sterlin
|41,5162
|41,7243
|% 0,48
|
|Frank
|36,8951
|37,0800
|% 0,64
|
|Riyal
|8,6872
|8,7308
|% 0,56
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,17
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|944,28
|945,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.077,74
|1.081,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,86
|84,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,66
|2.159,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
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17:27MTRKS
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 622, 652 adet işlem
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17:26MTRKS
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 78.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 335 adet işlem
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 21 kaybederek (% -0.45 ) 7, 737
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17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CATES, ARTMS, IZINV, VRGYO, DOBUR, KLNMA, KERVN, ALVES, SODSN, PKART
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17:25
PATEK, CLEBI, LMKDC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında