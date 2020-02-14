***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.02.2020 14:53
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Portföy Yöneticisi
Murat Ağcı Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
SELİM TAYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Yönetim Kurulu Başkanı / Portföy Yöneticisi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Burak İhsan Çetinçeker Yönetim Krl. Üyesi / Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 206641 / 302394
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819024
BIST
15:43120.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 56,10
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.399
15:436,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:436,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:43307,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,93
|Açılış
|: 307,22
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,86
|622.384.497
|% 19,17
|
|AYCES
|12,74
|6.160.168
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,07
|440.187.123
|% 12,87
|
|ARDYZ
|17,70
|277.580.096
|% 12,03
|
|DGGYO
|6,88
|9.429.956
|% 10,79
|
|TUKAS
|12,83
|2.961.411
|% -15,92
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|43.105.916
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,40
|12.220.552
|% -8,40
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,14
|1.156.042.248
|% 3,26
|
|THYAO
|14,91
|1.150.720.562
|% -0,53
|
|GSRAY
|2,86
|622.384.497
|% 19,17
|
|ISGYO
|2,21
|568.974.673
|% 6,76
|
|BJKAS
|3,07
|440.187.123
|% 12,87
|
|ISGYO
|2,21
|568.974.673
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,86
|622.384.497
|% 19,17
|
|CEMAS
|1,23
|189.107.578
|% 1,65
|
|BJKAS
|3,07
|440.187.123
|% 12,87
|
|KARSN
|1,91
|259.020.591
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8751
|7,9146
|% 0,18
|
|Frank
|6,1502
|6,1873
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6112
|1,6193
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,64
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.033
|2.064
|4,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,03
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,49
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,25
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,07
|57,07
|0,73
|