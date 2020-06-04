***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2020 10:33
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Genel Müdür / Portföy Yöneticisi
Murat Ağcı Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
ERCAN GÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2020 Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
ERCAN GÜNER Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848965
BIST
11:57109.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 411,19
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
11:576,7693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7693
En Düşük
6,7128
11:577,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
11:57370,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,95
|Açılış
|: 370,90
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,03
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|TKURU
|19,22
|260.585
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,55
|138.770.153
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|MARKA
|2,03
|29.485.949
|% 9,73
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.904.295
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|32.558.916
|% -9,95
|
|PETKM
|3,78
|471.529.434
|% 3,00
|
|THYAO
|12,68
|457.427.173
|% 1,20
|
|GARAN
|8,19
|407.745.711
|% -0,36
|
|ASELS
|31,50
|243.452.345
|% -0,82
|
|GSRAY
|3,51
|230.959.950
|% 4,46
|
|PETKM
|3,78
|471.529.434
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,63
|187.612.416
|% -1,81
|
|TSKB
|1,17
|102.737.609
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,31
|106.726.088
|% 2,34
|
|GSRAY
|3,51
|230.959.950
|% 4,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4440
|8,4864
|% -0,05
|
|Frank
|7,0100
|7,0523
|% 0,39
|
|Riyal
|1,7967
|1,8057
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|5,18
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,10
|
|Tam
|2.478
|2.509
|12,40
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,00
|
|Çeyrek
|605
|612
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,57
|39,57
|-0,22
|