***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2021 15:48
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 12.500.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
1 TRY 5500000 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 4125000 TRY 75
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1375000 TRY 25
TOPLAM 5500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965882
BIST
16:041.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.386
16:048,8916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0254
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
16:0410,3200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0357
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2846
16:04496,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,86
|Açılış
|: 496,68
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler16:02
|VBTYZ
|20,74
|53.610.399
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|24.667.958
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.016.790
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|RALYH
|5,87
|388.870
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|209.599.431
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.005.918
|% -9,93
|
|BALAT
|8,78
|175.856
|% -6,60
|
|GARFA
|12,12
|4.209.920
|% -6,55
|
|GARAN
|9,10
|1.267.151.229
|% 0,44
|
|THYAO
|14,01
|769.269.665
|% 1,67
|
|TUPRS
|114,60
|760.340.915
|% 1,69
|
|SISE
|8,21
|646.164.056
|% 0,49
|
|AKBNK
|5,30
|550.442.268
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,38
|504.854.870
|% 0,42
|
|GARAN
|9,10
|1.267.151.229
|% 0,44
|
|AKBNK
|5,30
|550.442.268
|% 1,15
|
|ODAS
|1,38
|109.299.379
|% 1,47
|
|SISE
|8,21
|646.164.056
|% 0,49
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8910
|8,8942
|% -0,26
|
|Euro
|10,3136
|10,3313
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9374
|11,9973
|% 0,06
|
|Frank
|9,4786
|9,5357
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3629
|2,3748
|% -0,26
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|11,05
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|1,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|9,88
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|4,78
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,04
|
|B. Petrol
|77,36
|77,36
|-0,73
|