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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2021 15:48



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 12.500.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
1 TRY 5500000 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 4125000 TRY 75
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1375000 TRY 25
TOPLAM 5500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965882


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BIST En Aktif Hisseler16:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VBTYZ 20,74 53.610.399 % 9,97  
ATAGY 4,32 24.667.958 % 9,92  
EDATA 11,09 72.016.790 % 9,91  
ISBIR 61,70 3.032.172 % 9,40  
KERVN 0,64 850.112 % 8,47  
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16:02 Alış Satış %  
Dolar 8,8910 8,8942 % -0,26  
Euro 10,3136 10,3313 % -0,24  
Sterlin 11,9374 11,9973 % 0,06  
Frank 9,4786 9,5357 % -0,20  
Riyal 2,3629 2,3748 % -0,26  
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16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 11,05  
Altın Gr. 496 496 1,50  
Cumhuriyet 3.275 3.325 1,00  
Tam 3.265 3.348 9,88  
Yarım 1.578 1.619 4,78  
Çeyrek 792 810 2,39  
Gümüş.Ons 21,73 21,77 0,22  
Gümüş Gr. 6,21 6,21 0,04  
B. Petrol 77,36 77,36 -0,73  
Seans Raporu 16:02
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