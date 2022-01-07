***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.2022 14:08
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Genel Müdür / Portföy Yöneticisi
Murat Ağcı Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE ŞEBNEM TÜRKAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.11.2021
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989848
BIST
15:212.007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:2113,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0257
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:2115,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0528
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:21799,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,89
|Açılış
|: 799,49
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:19
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.486.780
|% 9,93
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|MMCAS
|3,19
|271.369
|% 8,14
|
|FLAP
|2,63
|24.499.335
|% 7,35
|
|SEYKM
|9,27
|135.083.372
|% -10,00
|
|ELITE
|19,84
|63.026.251
|% -9,98
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|ORMA
|34,12
|92.950
|% -4,43
|
|CASA
|112,10
|259.397
|% -3,78
|
|THYAO
|24,46
|1.863.821.592
|% -1,61
|
|YKBNK
|3,60
|1.276.263.578
|% 3,15
|
|SISE
|14,79
|1.208.569.640
|% -0,40
|
|TUPRS
|183,80
|570.305.457
|% -1,66
|
|BIMAS
|70,25
|514.533.307
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,60
|1.276.263.578
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,30
|363.977.036
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|230.325.346
|% 2,65
|
|SISE
|14,79
|1.208.569.640
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,07
|84.363.702
|% 0,94
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8552
|13,8768
|% 0,25
|
|Euro
|15,6597
|15,6894
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7419
|18,8359
|% 0,68
|
|Frank
|14,9876
|15,0779
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6852
|3,7037
|% 0,55
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,41
|
|Altın Gr.
|800
|800
|6,90
|
|Cumhuriyet
|5.310
|5.390
|54,00
|
|Tam
|5.289
|5.427
|60,20
|
|Yarım
|2.556
|2.625
|29,12
|
|Çeyrek
|1.282
|1.313
|14,56
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,08
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|0,62
|