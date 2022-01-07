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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.01.2022 14:12
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Genel Müdür / Portföy Yöneticisi
Murat Ağcı Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE ŞEBNEM TÜRKAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.11.2021 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989854


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BRMEN 2,12 670.749 % 9,84  
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Altın Ons 1.792 1.793 4,42  
Altın Gr. 799 799 5,30  
Cumhuriyet 5.311 5.391 55,00  
Tam 5.280 5.417 50,64  
Yarım 2.552 2.620 24,50  
Çeyrek 1.280 1.310 12,24  
Gümüş.Ons 22,16 22,20 -0,01  
Gümüş Gr. 9,88 9,90 0,04  
B. Petrol 82,72 82,72 0,73  
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