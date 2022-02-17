Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.02.2022 15:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
1 TRY 6000000 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 4500000 TRY 75
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1500000 TRY 25
TOPLAM 6000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002374


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:422.058
Değişim :  0,82% |  16,67
Açılış :  2.050  
Önceki Kapanış :  2.041  
En Yüksek
2.059 En Düşük
2.018
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
DESPC 10,30 18.720.056 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.777.948 % 9,93  
BMSCH 8,10 65.495.050 % 9,91  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Dolar 13,6218 13,6264 % 0,22  
Euro 15,5187 15,5311 % 0,32  
Sterlin 18,5018 18,5946 % 0,41  
Frank 14,7422 14,8310 % 0,32  
Riyal 3,6214 3,6396 % 0,26  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.887 14,17  
Altın Gr. 826 826 7,86  
Cumhuriyet 5.484 5.567 72,00  
Tam 5.460 5.597 73,69  
Yarım 2.639 2.707 35,64  
Çeyrek 1.324 1.354 17,82  
Gümüş.Ons 23,64 23,66 0,01  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,03  
B. Petrol 93,15 93,15 -1,66  
Seans Raporu 15:40
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru