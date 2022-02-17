***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2022 15:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
1 TRY 6000000 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 4500000 TRY 75
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1500000 TRY 25
TOPLAM 6000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002374
BIST
15:422.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,67
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:4213,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0295
|Açılış
|: 13,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:4215,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0500
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
15:42826,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,07
|Açılış
|: 826,56
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.720.056
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.777.948
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.495.050
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|126.607.225
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.455.257
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.355.928
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,80
|4.980.828.997
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,95
|1.523.659.351
|% 0,67
|
|EREGL
|28,82
|1.234.602.631
|% 2,27
|
|TUPRS
|197,10
|1.130.574.595
|% 0,77
|
|GARAN
|11,93
|741.749.314
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,08
|681.373.410
|% 1,75
|
|THYAO
|29,80
|4.980.828.997
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,95
|1.523.659.351
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,35
|280.999.266
|% -0,42
|
|BUCIM
|1,86
|132.335.788
|% 8,77
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6218
|13,6264
|% 0,22
|
|Euro
|15,5187
|15,5311
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,5018
|18,5946
|% 0,41
|
|Frank
|14,7422
|14,8310
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6214
|3,6396
|% 0,26
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|14,17
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,86
|
|Cumhuriyet
|5.484
|5.567
|72,00
|
|Tam
|5.460
|5.597
|73,69
|
|Yarım
|2.639
|2.707
|35,64
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|17,82
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,15
|93,15
|-1,66
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:57KARYE
Yüzde 6.97 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 272, 263 adet işlem
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 23 artarak (% 0.98 ) 2, 291
-
15:56XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 22, 136.00 milyon TL de
-
15:56MRGYO
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 868, 715 adet işlem
-
15:55ACSEL
Yüzde 9.07 oranında artışla 28.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 394, 572 adet işlem