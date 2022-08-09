***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2022 12:36
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
1 TRY 8000000 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 6000000 TRY 75
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2000000 TRY 25
TOPLAM 8000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053426
BIST
12:242.794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,63
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:2417,9720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:2418,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1014
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:241.035,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.035,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:22
|KRTEK
|22,00
|38.672.090
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.461.813
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|40.900.250
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.641.210
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.390.117
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.711.645
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.238.342
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|123.783.846
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,82
|8.054.790
|% -7,22
|
|THYAO
|59,20
|1.882.423.871
|% 0,77
|
|ISCTR
|5,97
|1.313.321.349
|% -6,13
|
|TUPRS
|281,00
|949.670.933
|% 2,74
|
|SASA
|51,45
|828.979.680
|% -1,06
|
|EKGYO
|3,50
|799.142.710
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,50
|799.142.710
|% 1,74
|
|ISCTR
|5,97
|1.313.321.349
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,22
|755.373.165
|% 0,38
|
|MOBTL
|2,01
|214.438.340
|% 6,91
|
|ALBRK
|1,62
|139.548.242
|% 4,52
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9613
|17,9684
|% 0,10
|
|Euro
|18,3843
|18,3952
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,7146
|21,8235
|% 0,58
|
|Frank
|18,7952
|18,9085
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,26
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,99
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.895
|6.999
|19,00
|
|Tam
|6.929
|6.982
|-5,00
|
|Yarım
|3.376
|3.413
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,01
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-1,18
|