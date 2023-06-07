***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2023 12:24
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi STRATEJİ MENKUL DEĞERLER.A.Ş
İç kontrol sistemi KURUM BÜNYESİNDE
Risk yönetim sistemi RİSK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ DAN. EĞT. TİC. LTD. ŞTİ.
Teftiş birimi KURUM BÜNYESİNDE
Araştırma birimi STRATEJİ MENKUL DEĞERLER.A.Ş
Bilgi sistemleri KURUM BÜNYESİNDE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156682
BIST
13:135.588
En Düşük
|Değişim
|: 3,69%
|| 198,95
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
13:1323,1678
En Yüksek
|Değişim
|: 7,41%
|| 1,5992
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
13:1324,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 7,89%
|| 1,8273
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
24,9754
En Düşük
23,1104
13:131.463,23
En Yüksek
|Değişim
|: 7,49%
|| 101,97
|Açılış
|: 1.463,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler13:13
|DOCO
|2.990,50
|29.500.510
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|116.038.802
|% 9,99
|
|VKFYO
|11,89
|7.882.766
|% 9,99
|
|BURVA
|48,92
|39.947.687
|% 9,98
|
|BRSAN
|241,60
|467.422.595
|% 9,97
|
|IMASM
|19,70
|523.107.862
|% -9,63
|
|OYLUM
|4,45
|147.051.476
|% -7,29
|
|UMPAS
|3,12
|78.221
|% -7,14
|
|MARKA
|10,58
|31.007.907
|% -7,11
|
|HTTBT
|35,26
|10.392.800
|% -6,02
|
|THYAO
|171,70
|5.355.299.616
|% 3,81
|
|YKBNK
|12,38
|4.034.401.650
|% 3,60
|
|AKBNK
|18,73
|3.586.289.289
|% 3,82
|
|SISE
|45,38
|3.134.652.934
|% 5,83
|
|KCHOL
|100,50
|2.888.216.237
|% 7,03
|
|YKBNK
|12,38
|4.034.401.650
|% 3,60
|
|EKGYO
|7,80
|2.327.765.590
|% 4,70
|
|ISCTR
|13,50
|2.751.762.574
|% 5,88
|
|AKBNK
|18,73
|3.586.289.289
|% 3,82
|
|SKBNK
|2,53
|344.782.270
|% 2,43
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1631
|23,1678
|% 7,41
|
|Euro
|24,8807
|24,9754
|% 7,89
|
|Sterlin
|28,7350
|28,8791
|% 7,59
|
|Frank
|25,4432
|25,5965
|% 7,52
|
|Riyal
|6,1567
|6,1875
|% 7,39
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|0,31
|
|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|101,74
|
|Cumhuriyet
|9.843
|9.991
|608,00
|
|Tam
|9.785
|10.052
|618,14
|
|Yarım
|4.810
|4.901
|274,00
|
|Çeyrek
|2.397
|2.450
|137,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|17,58
|17,59
|1,22
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,49
|