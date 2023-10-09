***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYŞE ŞEBNEM TÜRKAY Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.11.2021 Bağımsız Üye DeğilBURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Genel Müdür / Portföy YöneticisiOKTAY OKAN ALPAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.10.2023 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Yönetim Kurulu Başk.Vkl / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiOKTAY OKAN ALPAY Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviBerna Batıgün Muhasebe MüdürüMert Çınar Uzman YardımcısıGül Oğan MüfettişFatih Cebeci Bilgi İşlemKubilay Özaslan Uzman YardımcısıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıBurak İhsan Çetinçeker Yönetim Krl. Bşk.Vkl / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 206641 / 302394Mehmet Ali Güleç Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 211635 / 308441Mehmet Fencimen Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 919752 / 921192Ömer Rıfat Gencal Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / TürevRengin Dalga Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 201547 / 307530Oktay Okan Alpay Yönetim Krl.Üyesi / Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / TürevAyşe Işık Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türevhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202505BIST