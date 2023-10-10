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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.10.2023 12:02
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞE ŞEBNEM TÜRKAY Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.11.2021 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Genel Müdür / Portföy Yöneticisi
OKTAY OKAN ALPAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.10.2023 Bağımsız Üye Değil

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Berna Batıgün Muhasebe Müdürü
Mert Çınar Uzman Yardımcısı
Gül Oğan Müfettiş
Fatih Cebeci Bilgi İşlem
Kubilay Özaslan Uzman Yardımcısı
Ayşe Işık Araştırma Birim Yöneticisi
Rengin Dalga Risk Yönetim Birim Yöneticisi

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Burak İhsan Çetinçeker Yönetim Krl. Bşk.Vkl / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 206641 / 302394
Mehmet Ali Güleç Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 211635 / 308441
Mehmet Fencimen Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 919752 / 921192
Ömer Rıfat Gencal Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev
Oktay Okan Alpay Yönetim Krl.Üyesi / Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi STRATEJİ MENKUL DEĞERLER.A.Ş
İç kontrol sistemi KURUM BÜNYESİNDE
Risk yönetim sistemi KURUM BÜNYESİNDE
Teftiş birimi KURUM BÜNYESİNDE
Araştırma birimi KURUM BÜNYESİNDE
Bilgi sistemleri KURUM BÜNYESİNDE




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203725


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Tam 11.231 11.318 -14,00  
Yarım 5.633 5.676 -7,00  
Çeyrek 2.808 2.838 -4,00  
Gümüş.Ons 21,73 21,77 -0,13  
Gümüş Gr. 19,35 19,38 -0,12  
B. Petrol 87,67 87,67 -0,48  
Seans Raporu 13:40
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