***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2023 16:59
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi STRATEJİ MENKUL DEĞERLER.A.Ş
İç kontrol sistemi KURUM BÜNYESİNDE
Risk yönetim sistemi KURUM BÜNYESİNDE
Teftiş birimi KURUM BÜNYESİNDE
Araştırma birimi KURUM BÜNYESİNDE
Bilgi sistemleri STRATEJİ MENKUL DEĞERLER.A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206054
BIST
'
18:058.113
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -145,97
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
18:0527,8104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0847
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
18:0529,2701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
18:051.721,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 55,39
|Açılış
|: 1.721,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.722,42
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|53,90
|52.280.818
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|692.560.510
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.279.943
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.410.450
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|143.255.636
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|2.715.774
|% -9,99
|
|ACSEL
|116,50
|341.401.521
|% -9,97
|
|SNKRN
|31,60
|6.893.063
|% -9,97
|
|BAKAB
|76,35
|75.462.922
|% -9,96
|
|IHAAS
|16,29
|349.645.285
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|6.310.901.704
|% -1,29
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|BRSAN
|993,40
|5.437.951.860
|% 0,52
|
|TUPRS
|146,50
|4.636.131.206
|% -0,48
|
|ASELS
|42,60
|4.045.837.479
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,64
|2.467.981.810
|% -3,66
|
|ZOREN
|6,24
|1.868.188.816
|% -1,42
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|YKBNK
|18,70
|3.958.447.872
|% -3,41
|
|ODAS
|13,40
|2.695.826.717
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8050
|27,8104
|% 0,31
|
|Euro
|29,2441
|29,2701
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,6705
|33,8394
|% 0,03
|
|Frank
|30,7322
|30,9174
|% 1,08
|
|Riyal
|7,3912
|7,4282
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|58,23
|
|Altın Gr.
|1.721
|1.721
|54,72
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.591
|11.690
|263,00
|
|Yarım
|5.813
|5.868
|133,00
|
|Çeyrek
|2.898
|2.934
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,31
|0,83
|
|B. Petrol
|89,98
|89,98
|3,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 061 adet işlem
-
17:58DMRGD
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 987 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 57 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 96, 691.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 182, 745 adet işlem