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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2023 14:47
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Burak İhsan Çetinçeker Yönetim Krl. Bşk.Vkl / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 206641 / 302394
Mehmet Ali Güleç Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 211635 / 308441
Mehmet Fencimen Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 919752 / 921192
Ömer Rıfat Gencal Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 204697 /
Oktay Okan Alpay Yönetim Krl.Üyesi / Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 201585 / 303633
Alpay Dinçkoç Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 201133 / 303797




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230560


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DIRIT 11,44 1.327.990 % 10,00  
TRCAS 19,30 42.702.538 % 9,97  
TARKM 551,50 326.609.777 % 9,97  
ANELE 12,24 25.011.204 % 9,97  
KUYAS 53,55 63.437.006 % 9,96  
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Dolar 29,5485 29,5527 % 0,44  
Euro 32,6875 32,6967 % 0,07  
Sterlin 37,4970 37,6851 % 0,36  
Frank 35,1558 35,3676 % 1,22  
Riyal 7,8570 7,8964 % 0,41  
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15:47 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,74 23,78 % 0,66  
Platin 1.004,75 1.007,72 % 0,66  
Paladyum 1.119,79 1.124,75 % 0,66  
Brent Pet. 77,29 77,29 % 0,66  
Altın Ons 2.065,13 2.065,44 % 0,66  
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