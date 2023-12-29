***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2023 14:47
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Burak İhsan Çetinçeker Yönetim Krl. Bşk.Vkl / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 206641 / 302394
Mehmet Ali Güleç Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 211635 / 308441
Mehmet Fencimen Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 919752 / 921192
Ömer Rıfat Gencal Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 204697 /
Oktay Okan Alpay Yönetim Krl.Üyesi / Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 201585 / 303633
Alpay Dinçkoç Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 201133 / 303797
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230560
BIST
'
15:477.468
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 71,38
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4729,5527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1286
|Açılış
|: 29,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4732,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0238
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:471.962,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,05
|Açılış
|: 1.962,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:47
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TRCAS
|19,30
|42.702.538
|% 9,97
|
|TARKM
|551,50
|326.609.777
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.437.006
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,22
|18.169.098
|% -60,10
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,44
|45.754.427
|% -5,71
|
|LKMNH
|57,85
|19.084.572
|% -4,54
|
|INTEM
|206,10
|39.688.444
|% -3,74
|
|GUBRF
|150,70
|9.456.505.979
|% 7,72
|
|THYAO
|229,60
|2.382.651.823
|% 0,26
|
|SKBNK
|4,32
|2.269.194.683
|% 4,35
|
|AKBNK
|36,78
|1.997.169.171
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,46
|1.897.986.131
|% 3,81
|
|SKBNK
|4,32
|2.269.194.683
|% 4,35
|
|EKGYO
|6,90
|666.775.674
|% -0,58
|
|ISCTR
|23,46
|1.897.986.131
|% 3,81
|
|YKBNK
|19,66
|1.594.809.504
|% 2,24
|
|ISGYO
|15,27
|1.204.305.385
|% 7,69
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5485
|29,5527
|% 0,44
|
|Euro
|32,6875
|32,6967
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,4970
|37,6851
|% 0,36
|
|Frank
|35,1558
|35,3676
|% 1,22
|
|Riyal
|7,8570
|7,8964
|% 0,41
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,75
|1.007,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.119,79
|1.124,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,29
|77,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,13
|2.065,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:02FORMT
Yüzde 9.22 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 254, 820 adet işlem
-
16:01KONKA
Yüzde 7.03 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 582 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, HEKTS, SISE
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KONTR, GARAN
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 36 artarak (% 0.71 ) 6, 590