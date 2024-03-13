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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.03.2024 16:30
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Berna Batıgün Muhasebe Müdürü
Gül Oğan Müfettiş
Fatih Cebeci Bilgi İşlem
Kubilay Özaslan Uzman Yardımcısı
Ayşe Işık Araştırma Birim Yöneticisi
Rengin Dalga Risk Yönetim Birim Yöneticisi

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Burak İhsan Çetinçeker Yönetim Krl. Bşk.Vkl / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 206641 / 302394
Mehmet Ali Güleç Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 211635 / 308441
Ömer Rıfat Gencal Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 204697 /
Oktay Okan Alpay Yönetim Krl.Üyesi / Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 201585 / 303633
Alpay Dinçkoç Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi İleri Düzey / Türev 201133 / 303797




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258500


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTMS 54,25 105.292.523 % 10,00  
FONET 38,50 951.752.766 % 10,00  
TETMT 13.695,00 63.362.448 % 10,00  
KSTUR 7.055,00 18.830.130 % 9,98  
LMKDC 33,08 1.088.081.724 % 9,97  
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Dolar 32,0936 32,0994 % 0,14  
Euro 35,1508 35,1641 % 0,33  
Sterlin 41,6264 41,8351 % -0,44  
Frank 37,0872 37,2731 % -0,44  
Riyal 8,6761 8,7196 % -0,42  
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17:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,33 24,37 % 0,66  
Platin 930,44 931,99 % 0,66  
Paladyum 1.069,60 1.072,43 % 0,66  
Brent Pet. 83,73 83,73 % 0,66  
Altın Ons 2.163,91 2.164,32 % 0,66  
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