STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.577.726
|% 14,94
|BRKSN
|3,54
|6.442.634
|% 14,94
|VAKKO
|6,31
|152.540.190
|% 14,10
|UTPYA
|5,42
|17.572.052
|% 11,75
|ARMDA
|21,16
|1.146.531
|% 9,07
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9126
|7,9523
|% 0,14
|Frank
|6,5041
|6,5433
|% 1,05
|Riyal
|1,6214
|1,6295
|% -0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|14,42
|Altın Gr.
|331
|331
|2,15
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|Tam
|2.179
|2.233
|35,14
|Yarım
|1.053
|1.080
|17,00
|Çeyrek
|528
|540
|8,50
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,51
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|B. Petrol
|47,62
|47,62
|-2,37
Seans Raporu
- 16:29CRFSA Yüzde -5.81 oranında düşüşle 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 591, 181 adet işlem
- 16:28KRONT Yüzde -5.44 oranında düşüşle 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 821, 705 adet işlem
- 16:26XU100 Endeks 109, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 1 altında . İşlem hacmi 6, 496.00 milyon TL de
- 16:26GARFA Yüzde -8.09 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 858, 956 adet işlem
- 16:25PRKME Yüzde -5.13 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 775 adet işlem