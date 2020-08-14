***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 14:28
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
2020/027
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868973
BIST
15:471.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -15,12
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
15:477,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
15:478,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7273
En Düşük
8,6435
15:47461,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,58
|Açılış
|: 461,60
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.845.035
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|83.948.081
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|149.001.080
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.705.399
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.002.638
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.098.952
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|12.821.922
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|899.605.658
|% 0,00
|
|RTALB
|45,64
|753.828.584
|% 6,14
|
|THYAO
|11,15
|698.212.758
|% 0,09
|
|TUPRS
|78,60
|528.208.936
|% 0,26
|
|ASELS
|17,26
|452.979.983
|% -1,88
|
|EKGYO
|1,98
|899.605.658
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|144.044.480
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,07
|254.173.688
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,78
|296.656.537
|% -1,07
|
|KARSN
|3,16
|309.437.792
|% -3,95
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3739
|7,3776
|% 0,50
|
|Euro
|8,7194
|8,7259
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,6474
|9,6958
|% 0,90
|
|Frank
|8,0698
|8,1184
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9599
|1,9697
|% 0,44
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,13
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.063
|3.140
|31,65
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|15,31
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,10
|